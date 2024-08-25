Курск, 25 августа, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Экипаж армейской авиации на ударном вертолёте Ка-52 Воздушно-космических сил России нанёс удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничье Курской области. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

Удар наносился авиационными ракетами по заранее выявленным целям противника. Украинские формирования понесли потери в живой силе и бронированной военной технике.

В ведомстве отметили, что после применения авиационных средств поражения экипаж Ка-52 выполнил противоракетный манёвр с отстрелом тепловых ловушек и вернулся на площадку вылета.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки войск «Север» в ходе разведки выявили несколько боевых бронированных машин ВСУ в приграничном районе Курской области. Заданные цели российские военные поразили с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» и беспилотников.

В тот же день вертолёт Ми-28НМ ВКС России ударом авиационных ракет уничтожил скопления живой силы, бронированной и автомобильной техники украинских войск в приграничном районе Курской области.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 24 августа, украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS производства США, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.