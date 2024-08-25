Курск, 25 августа, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Расчёты 130-миллиметровых артиллерийских орудий М-46 из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России нанесли удар по пункту временной дислокации украинских войск в приграничном районе Курской области. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Расчёты орудий М-46 оборудовали огневые позиции в приграничных районах Курской области для уничтожения мобильных бронированных групп ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3911198" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчёта орудия М-46 группировки войск «Север»

Артиллеристы нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений ВСУ, выявленному операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата и уничтоженному благодаря точной корректировке разведчиков, уточнили в Минобороны.

Отмечается, что дальнобойность орудия М-46 советского образца позволяет наносить удары по противнику в глубоком тылу, срывая ротации подразделений украинских войск и отрезая их от снабжения.

Как ранее сообщало ИА Регнум, экипаж армейской авиации на ударном вертолёте Ка-52 ВКС России поразил живую силу и бронированную военную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по заранее выявленным целям противника.

Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. По данным Минобороны РФ от 24 августа, украинские войска за время боевых действий на курском направлении потеряли более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортёров, 372 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три HIMARS и одну MLRS производства США, а также семь станций радиоэлектронной борьбы.