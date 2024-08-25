Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Мэрия Тель-Авива объявила об открытии всех 240 общественных бомбоубежищ, следует из заявления пресс-службы муниципалитета.

TASS /AP Photo/Tsafrir Abayov

«В связи с развитием ситуации с безопасностью на севере и по распоряжению службы Командования тыла сегодня утром муниципалитет открыл все общественные муниципальные убежища», — говорится в сообщении.

Власти объявили о закрытии культурных учреждений, пляжей и отмене всех муниципальных мероприятий. Такому же примеру последовали мэрии Хайфы и Ашдода.

Жителям рекомендовали заранее проверить местонахождение бомбоубежищ вблизи места проживания.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля 25 августа объявили чрезвычайное положение на ближайшие 48 часов. На севере страны звучали сирены. Представители ливанского движения «Хезболла» 25 августа заявили о массированной атаке по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ нанесла удары по «Хезболле».

Сообщалось, что ливанское шиитское движение «Хезболла» собиралось утром 25 августа осуществить атаки на израильские стратегические объекты в Тель-Авиве, включая аэропорт Бен-Гурион. Однако израильские войска уничтожили все ракетные установки, предназначенные для атаки центральной части еврейского государства.

В этой связи все вылеты авиарейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановили, прибывающие авиарейсы перенаправляются в другие аэропорты.