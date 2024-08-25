Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил в стране режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов на фоне ожидаемой масштабной атаки ливанского движения «Хезболла». Об этом утром 25 августа сообщило издание The Times of Israel.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

«Министр обороны Йоав Галант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о продлении режима «особой ситуации» до момента истечения его срока примет кабинет министров.

До этого сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху начал совещание с главой минобороны страны Йоавом Галантом в правительственном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве.

Произошло это на фоне заявления «Хезболлы» об атаке на Израиль с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. По данным агентства Reuters, массированная атака станет ответом на удар ЦАХАЛ по Бейруту в конце июля, в результате которого погиб командир военного крыла движения Фуад Шокр.

Как передавало ИА Регнум, утром 4 августа израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила на севере страны множество ракет, выпущенных со стороны Ливана. Прилёты зафиксировали на Галилейском полуострове, предупреждающие сирены об опасности с воздуха прозвучали в Кирьят-Шмоне и других близлежащих населённых пунктах. 21 августа «Хезболла» с территории Ливана запустила в направлении северных районов Израиля не менее 135 ракет.