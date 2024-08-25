Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 06:36 — ИА Регнум. Вылеты авиарейсов из международного аэропорта Тель-Авива приостановлены, прибывающие авиарейсы перенаправляются в другие аэропорты. Об этом 25 августа сообщает газета Times of Israel со ссылкой на управление аэропортов страны.

Chris Hoare Международный аэропорт «'Бен-Гурион'». Тель-Авив

«Управление аэропортов Израиля объявило, что из-за ситуации с безопасностью вылетающие рейсы из аэропорта Бен-Гуриона будут задержаны… рейсы, направляющиеся в аэропорт, будут перенаправлены в другие аэропорты», — уточняет издание.

Пассажирам рекомендуется заранее узнавать об изменениях времени вылетов и прилётов рейсов у авиалиний.

Отмечается, что на севере Израиля звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 21 августа радикалы из «Хезболлы» выпустили по северным израильским общинам около 135 ракет. В некоторых населённых пунктах активировали сирены, предупреждающие об опасности с воздуха.

В ночь на 21 августа истребители ВВС Израиля нанесли удары по нескольким складам оружия «Хезболлы» в районе Бекаа в Ливане. После атак произошла серия вторичных взрывов. В ЦАХАЛ утверждают, что это говорит о большом количестве оружия, которое хранилось на объектах, подвергшихся ударам.