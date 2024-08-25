Тель-Авив, Израиль, 25 августа, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» собиралось утром 25 августа осуществить атаки на израильские стратегические объекты в Тель-Авиве, включая аэропорт Бен-Гурион. Об этом 25 августа сообщил портал Ynet со ссылкой на источник.

TASS / EPA/ABIR SULTAN

«Организация «Хезболлах» планировала нанести удар по стратегическому объекту в районе Тель-Авива, включая возможность удара по аэропорту Бен-Гурион», — говорится в публикации.

По словам источника, ливанское движение намеревалось выпустить тысячи ракет и дронов по военным и стратегическим объектам, однако в итоге выпустило только более 300 ракет по Галилее и Голанским высотам, а также по городам Акко, Маалот и Цфат.

Отмечается, что израильские войска уничтожили все ракетные установки «Хезболлы», предназначенные для атаки центральной части еврейского государства, из-за чего ракетная атака ливанского движения началась позднее и оказалась менее масштабной.

Как передавало ИА Регнум, ранее 25 августа агентство Reuters сообщило о массированной атаке «Хезболлы» по военным целям на территории Израиля с применением более 320 ракет. В ливанском движении заявили, что удар стал первой фазой ответа на убийство Израилем высшего командира группировки Фуада Шокра в июле в пригороде Бейрута.

Утром 25 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл совещание с министром обороны страны Йоавом Галантом. Последний объявил в стране режим чрезвычайного положения на ближайшие 48 часов.

Армия обороны Израиля 31 июля заявила, что в результате авиаудара по южному пригороду Бейрута ликвидирован Фуад Шокр, считавшийся вторым по значимости командиром «Хезболлы». В ЦАХАЛ уточнили, что Шокр отвечал за большую часть самого современного вооружения движения, включая высокоточные управляемые ракеты, крылатые ракеты, противокорабельные ракеты, ракеты большой дальности и беспилотники.