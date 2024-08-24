Париж, 25 августа, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Французские власти могут использовать судебный процесс над сооснователем Telegram Павлом Дуровым, чтобы ЕС смог ввести санкции против указанного мессенджера. Об этом написал канал «Украина сейчас» со ссылкой на источники среди журналистов, близких к Европарламенту.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

Ранее предпринимателя задержали после того, как он вышел из своего самолёта в аэропорту в пригороде Парижа. После этого его поместили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала TF1, французские власти выписали ордер против Дурова из-за того, что тот не сотрудничал с силовыми органами Франции. Из-за этого он начал фигурировать в некоторых уголовных делах как подозреваемый в соучастии в тяжких преступлениях.

Источник телеканала TF1 уточнил, что власти Франции подозревают предпринимателя в бесчисленном количестве правонарушений и преступлений, связанных с деятельностью Telegram. Дурову грозит до 20 лет. Первое судебное заседание по его делу состоится уже 25 августа.