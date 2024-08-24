Париж, 25 августа, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Сооснователю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции, где его задержали. Об этом 24 августа сообщил телеканал TF1.

TechCrunch Павел Дуров

Ранее стало известно, что его задержали в аэропорту в пригороде Парижа, а после поместили под стражу.

По сведениям журналистов, уже 25 августа предприниматель предстанет перед судом.

Также появилась информация, что французские власти проводят предварительное расследование. Утверждается, что сооснователь Telegram не сотрудничал с силовыми органами Франции, из-за чего его заподозрили в соучастии в ряде преступлений.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2021 года стало известно о том, что у Дурова есть французское гражданство. Издание TJ, которое сослалось на документы с сайта правительства страны, уточняло, что он получил ещё в августе 2021 года.