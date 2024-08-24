Москва, 24 августа, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на ложь президента США Джо Байдена, заявившего о создании более 800 тыс. рабочих мест.

Mid.ru

Дипломат напомнила, как на дебатах с бывшим президентом и кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом Байден заявил, что он добился создания новых рабочих мест в сфере производства, а безработица до него была 15%.

Однако в августе минтруд США опубликовал отчёт, в котором были пересмотрены макроэкономические показатели демократической администрации, отметила Захарова.

«Так вот: те самые 800 тыс. рабочих мест, которые якобы создали Джо Байден и [вице-президент США] Камала Харрис, — их просто не существует. Американские соцсети бурлят», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также отметила, что заявление Байдена об успешной борьбе с безработицей было единственным коньком Демократической партии на дебатах.

Как передавало ИА Регнум, Байден после нескольких месяцев участия в предвыборной кампании 21 июля заявил в соцсетях, что не будет бороться за переизбрание на посту президента. Он объяснил это стремлением действовать в интересах США и партии. Вместо Байдена кандидатом от демократов на съезде партии выдвинули Харрис.

Телеканал ABC 29 июня, ссылаясь на источники, заявил, что многие сторонники демократов сочли провальным выступление Байдена на дебатах с Трампом. Они завалили обращениями офис Демпартии и требовали сменить кандидата.