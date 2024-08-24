Москва, 24 августа, 2024, 13:44 — ИА Регнум. ОАЭ оказали посредническое участие в обмене пленными между РФ и Украиной, благодаря которому российская сторона вернула 115 военнослужащих, захваченных Вооружёнными силами Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в субботу, 24 августа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они также связались с родными и близкими. Всех возвращённых пленных направят в медицинские учреждения Минобороны РФ для лечения и реабилитации.

Украинской стороне при обмене передали 115 военнослужащих ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, ОАЭ в январе также выступили посредником при обмене военнопленными между РФ и Украиной. При участии этого арабского государства на Родину вернулись 195 российских военнослужащих. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва признательна за помощь.

Украинские войска начали атаковать Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС России не дали им прорваться вглубь региона, остановив продвижение противника в приграничных районах. По информации на 23 августа потери ВСУ за прошедшие сутки составили 400 военных, а с начала операции — более 5,1 тыс.

Замначальника главы военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 24 августа сообщил, что российские бойцы в течение последних суток взяли в плен 10 украинских военных в Курской области и уничтожили более 10 единиц вражеской техники.