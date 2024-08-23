Москва, 23 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за прошедшие сутки составили до 400 человек. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны РФ.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

Кроме того, украинская армия потеряла 17 единиц бронетехники.

«В том числе один танк, два бронетранспортёра, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия», ― уточнили в ведомстве.

Также российские военные на этом направлении уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня, два миномёта и 10 автомобилей ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 22 августа потери Вооружённые силы Украины на курском направлении превысили 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 15 автомобилей. В общей сложности с момента начала боевых действий украинская армия потеряла на этом направлении 4700 бойцов.

Также украинская армия за более чем две недели боёв лишилась 68 танков, 27 боевых машин пехоты, 53 бронетранспортёров, 32 артиллерийских орудий, 336 боевых бронированных машин, 148 автомобилей.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 23 августа сообщили, что российские силы уничтожили две группы украинских формирований в приграничных районах Курской области.