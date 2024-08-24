Вашингтон, 24 августа, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки пока не планируют передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

Georg Wendt/Global Look Press

«Я не знаю ни о чём подобном. Но идея не исключена», — сказал он.

Кендалл также уточнил, что ближайшие потребности Киева будут удовлетворены за счёт нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды. При этом Вашингтон продолжит обучение украинских пилотов, добавил министр.

«США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», — заявил Кендалл.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа издание The Economist сообщило о передаче киевскому режиму первых десяти истребителей F-16. Отмечалось, что ВСУ до конца года должны получить ещё десять таких самолётов, а к концу 2025 года их должно быть у Киева 79.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа заявила, что поставки американских истребителей F-16 не станут для киевского режима «волшебной таблеткой», способной повлиять на ход боевых действий. Российские Вооружённые силы будут последовательно их уничтожать, добавила дипломат.

Она указала, что поставка F-16 идёт в русле линии Запада на эскалацию украинского конфликта не способствует созданию условий для его урегулирования политико-дипломатическими методами.

Экс-заместитель начальника Генштаба армии Польши генерал Леон Коморницкий также считает, что переданные истребители F-16 не смогут переломить ситуацию в зоне конфликта на Украине в пользу Киева. Он отметил, что российские военные уже выявили украинские аэродромы, на которых собираются размещать F-16, а самолёты эффективнее всего уничтожают именно на аэродромах, а не в воздухе.

20 августа пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что западные страны продолжат программу обучения пилотов украинских формирований на истребителях F-16 в Дании и американском штате Аризона.