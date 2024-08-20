Вашингтон, 20 августа, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Запад продолжит программу обучения военных лётчиков ВСУ пилотированию истребителей F-16 на полигонах в Дании и американском штате Аризона. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

U. S. Department of Defense

«Как я понимаю, на данный момент продолжается обучение (пилотов ВСУ. — Прим. ред.) на F-16 в Аризоне и Дании», — указал он в ходе брифинга 20 августа.

Райдер добавил, что не располагает информацией о возможности обучения украинских пилотов на F-16 на территории Украины и участии американских подрядчиков в этом процессе.

В июне глава военно-воздушных сил Дании Ян Дам заявил о подготовке первых 50 техников ВСУ для обслуживания американских истребителей. По его словам, до конца года власти королевства планируют подготовить около 20 пилотов.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа британское издание The Economist сообщило, что Украине передали первые десять истребителей F-16. По информации источника, ожидается, что до конца года Киев получит ещё столько же боевых самолётов, а к концу 2025 года их общее количество должно составить 79.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что F-16 не способны изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции, несмотря на то, что Киев надеется на эти самолёты как на «волшебную таблетку». Президент России Владимир Путин подчёркивал, что истребители F-16, как и другая поставляемая Украине западными союзниками боевая техника, будут нещадно уничтожаться российскими военными.