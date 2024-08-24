Острогожск, Воронежская область, 24 августа, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Два мирных жителя пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Petrov Sergey/Global Look Press

По его данным, за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектроннойборьбы (РЭБ) уничтожили и подавили пять украинских беспилотников.

«Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины и от госпитализации отказалась», — написал глава региона в Telegram-канале.

В трёх поселениях Острогожского района ввели режим чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных предметов. Жителей одного села и одного СНТ в количестве порядка 200 человек эвакуировали. Для них развернули пункт временного размещения, но большая часть отправилась к родственникам.

Из-за повреждения линии электропередач в одном из сёл района могут происходить перебои с подачей электричества. Энергетики приступят к ликвидации последствий, когда разрешат оперативные службы.

Губернатор попросил жителей района соблюдать меры безопасности и не публиковать кадры с места ЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 августа один человек получил осколочное ранение в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата. Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.

В ночь на 22 августа российские силы противовоздушной обороны сбили 28 украинских дронов над шестью регионами России. Так, дежурные средства ПВО сбили 13 дронов над территорией Волгоградской области, семь ― над Ростовской, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по одному ― над Брянской и Курской областями.