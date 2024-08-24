В Воронежской области один человек пострадал при падении осколков БПЛА
Гусев: военные обезвредили БПЛА в Воронежской области, один человек пострадал
Воронеж, 24 августа, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Один человек получил осколочное ранение в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил 24 августа глава региона Александр Гусев.
Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.
«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Гусев уточнил, что вражеский БПЛА обезвредили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава региона отметил, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Он также предупредил, что режим опасности атаки дронов в регионе по-прежнему действует.
Как сообщало ИА Регнум, по данным Министерства обороны РФ, ночью 22 августа, система ПВО России уничтожила два беспилотника в Воронежской области. Всего в ночное время с 22 на 23 августа российские военные нейтрализовали 28 украинских дронов над шестью регионами. В Волгоградской области сбили 13 БПЛА, в Ростовской — семь, в Белгородской — четыре, в Брянской и Курской — по одному.
Ночью 24 августа беспилотник ВСУ атаковал посёлок Малиновка Белгородского района Белгородской области. В результате нападения один мужчина получил осколочные ранения. Медики направили его в областную клиническую больницу.