Воронеж, 24 августа, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Один человек получил осколочное ранение в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в одном из муниципалитетов Воронежской области, сообщил 24 августа глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.

«В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Гусев уточнил, что вражеский БПЛА обезвредили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глава региона отметил, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Он также предупредил, что режим опасности атаки дронов в регионе по-прежнему действует.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Министерства обороны РФ, ночью 22 августа, система ПВО России уничтожила два беспилотника в Воронежской области. Всего в ночное время с 22 на 23 августа российские военные нейтрализовали 28 украинских дронов над шестью регионами. В Волгоградской области сбили 13 БПЛА, в Ростовской — семь, в Белгородской — четыре, в Брянской и Курской — по одному.

Ночью 24 августа беспилотник ВСУ атаковал посёлок Малиновка Белгородского района Белгородской области. В результате нападения один мужчина получил осколочные ранения. Медики направили его в областную клиническую больницу.