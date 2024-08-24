Воронеж, 24 августа, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 24 августа сбили пять беспилотников украинских формирований. Об этом утром 24 августа сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Всего за минувшую ночь дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в Острогожском районе ввели режим чрезвычайной ситуации на территории трёх поселений.

«Пострадали два человека: одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины и от госпитализации отказалась», — отметил Гусев.

Он добавил, что, по предварительным данным, гражданские строения не получили повреждений, однако из-за повреждения линии электропередачи в одном из сёл Острогожского района могут наблюдаться перебои со светом.

«Энергетики приступят к ликвидации последствий после получения разрешения от оперативных служб», — заверил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО армии России в ночь на 24 августа обезвредили в небе над тремя регионами России в общей сложности семь украинских дронов. Пять дронов удалось нейтрализовать в Воронежской области, а также ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.

Гусев сообщил, что в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата в одном из муниципалитетов Воронежской области один человек получил осколочное ранение. Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.

Ранее в этот же день глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель из посёлка Вейделевка пострадал после отражённой атаки беспилотника. По его данным, мужчина получил ожог.