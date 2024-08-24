В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС
В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки дронов
Воронеж, 24 августа, 2024, 08:48 — ИА Регнум. В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Он уточил, что особый режим действует на территории трёх поселений района.
«Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», ― написал Гусев в Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атаки дронов пострадали два человека. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины.
Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Однако из-за повреждения линии электропередачи в одном из сёл Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением, предупредил Гусев.
Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО армии России в ночь на 24 августа обезвредили в небе над тремя регионами России в общей сложности семь украинских дронов. Пять дронов удалось нейтрализовать в Воронежской области, а также ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.
Гусев сообщил, что в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата в одном из муниципалитетов Воронежской области один человек получил осколочное ранение. Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.
Губернатор добавил, что вражеский БПЛА обезвредили дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.
Глава региона также сообщил, что детонацию взрывоопасных объектов в Воронежской области вызвал пожар, который начался после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов.