Воронеж, 24 августа, 2024, 08:48 — ИА Регнум. В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки беспилотников. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Он уточил, что особый режим действует на территории трёх поселений района.

«Проведена эвакуация одного села и одного СНТ — всего около 200 человек. Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников», ― написал Гусев в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате атаки дронов пострадали два человека. Одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины.

Гражданские строения, по предварительным данным, не пострадали. Однако из-за повреждения линии электропередачи в одном из сёл Острогожского района могут быть перебои с электроснабжением, предупредил Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, средства ПВО армии России в ночь на 24 августа обезвредили в небе над тремя регионами России в общей сложности семь украинских дронов. Пять дронов удалось нейтрализовать в Воронежской области, а также ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.

Гусев сообщил, что в результате падения осколков сбитого беспилотного летательного аппарата в одном из муниципалитетов Воронежской области один человек получил осколочное ранение. Кроме того, при падении фрагментов дрона загорелась трава. Пожар удалось потушить.

Губернатор добавил, что вражеский БПЛА обезвредили дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы. Он отметил, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Глава региона также сообщил, что детонацию взрывоопасных объектов в Воронежской области вызвал пожар, который начался после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов.