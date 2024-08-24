Воронеж, 24 августа, 2024, 03:52 — ИА Регнум. Детонацию взрывоопасных объектов в Воронежской области вызвал пожар, который начался после отражения атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил 23 августа глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что российским силам противовоздушной обороны (ПВО) и средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось уничтожить и подавить несколько дронов.

К месту случившегося прибыли сотрудники оперативных служб. Гусев добавил, что информация о новых случаях ранения людей и повреждений гражданских строений не поступала.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Александр Гусев проинформировал об уничтожении одного БПЛА в Воронежской области. Его обломки упали на траву, которая загорелась. Также пострадал один человек, который получил осколочное ранение.

Ночью 14 августа российские военные нейтрализовали в небе над Воронежской областью по меньшей мере 35 дронов. В результате падения обломков беспилотников получили повреждения несколько жилых домов и нежилых построек, а также ряд объектов коммунальной инфраструктуры и транспортных средств.