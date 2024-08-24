Москва, 24 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 24 августа обезвредила в небе над тремя регионами России в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что пять дронов удалось нейтрализовать в Воронежской области, а также ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что силы (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России в этом регионе уничтожили и подавили несколько дронов ВСУ. После начался пожар, который привёл к детонации взрывоопасных объектов.

При падении осколков сбитого БПЛА также пострадал один человек, у которого врачи выявили осколочное ранение. Ем оказали необходимую медицинскую помощь.

24 августа также стало известно, что в посёлке Вейделевка Белгородской области мирный житель получил ожог в результате падения обломков сбитого дрона. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте.