За ночь военные сбили семь беспилотников ВСУ в трёх регионах России
Минобороны РФ: военные за ночь сбили семь дронов ВСУ в трёх регионах России
Москва, 24 августа, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи 24 августа обезвредила в небе над тремя регионами России в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены семь БПЛА самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
В Минобороны уточнили, что пять дронов удалось нейтрализовать в Воронежской области, а также ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.
Как сообщало ИА Регнум, ночью 24 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что силы (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) России в этом регионе уничтожили и подавили несколько дронов ВСУ. После начался пожар, который привёл к детонации взрывоопасных объектов.
При падении осколков сбитого БПЛА также пострадал один человек, у которого врачи выявили осколочное ранение. Ем оказали необходимую медицинскую помощь.
24 августа также стало известно, что в посёлке Вейделевка Белгородской области мирный житель получил ожог в результате падения обломков сбитого дрона. Врачи оказали пострадавшему помощь на месте.