Вейделевский район, Белгородская область, 24 августа, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Житель посёлка Вейделевка в Белгородской области пострадал после отражённой атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА), написал 24 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Губернатор уточнил, что мужчина получил ожог. Он также сообщил, что нападение дрона пресекла система противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Над посёлком Вейделевка нашей системой ПВО сбит беспилотник ВСУ. Пострадал один мирный житель — мужчина получил ожог», — отметил он в своём Telegram-канале.

Глава области также подчеркнул, что медики оказали пострадавшему помощь на месте и ему не понадобилась госпитализация.

Кроме того, при падении фрагментов БПЛА получили повреждения остекление и ограждение социального объекта, фасад одного многоквартирного дома и окна в трёх квартирах в другом жилом здании. Помимо этого осколками посекло автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 августа ВСУ обстреляли Ржевку в Шебекинском городском округе и село Ясные Зори в Белгородском районе. В результате атак пострадали двое мирных жителей. В Ржевке женщина почувствовала себя плохо после обстрела и обратилась к врачам, а в Ясных Зорях мужчину с баротравмой госпитализировали в областную клиническую больницу.

Ночью 24 августа дрон ВСУ ударил по посёлку Малиновка Белгородского района. Из-за атаки мужчина получил осколочные ранения.