Воронеж, 14 августа, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 14 августа обнаружили и обезвредили по меньшей мере 35 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинских войск в небе над Воронежской областью, сообщил глава региона Александр Гусев.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что благодаря действиям российских военных никто не пострадал.

По предварительным данным, которые привёл Гусев, обломки БПЛА при падении повредили несколько жилых домов и нежилых построек, а также ряд объектов коммунальной инфраструктуры и транспортных средств.

Глава региона предупредил, что в области продолжает действовать режим опасности атаки дронов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Гусев проинформировал о том, что над территорией Воронежской области силы ПВО ночью сбили несколько вражеских БПЛА. В Орловской области военные в ночное время нейтрализовали два беспилотника.

Еще один дрон сбили в Ростовской области. Об этом написал глава этого региона Василий Голубев.