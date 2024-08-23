Вашингтон, 23 августа, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Переговоры по телефону провёл президент США Джозеф Байден с главой киевского режима Владимиром Зеленским, заверил его в поддержке народа Украины и анонсировал новый пакет военной помощи. Об этом 23 августа сообщается на сайте Белого дома.

The White House

Телефонный разговор состоялся накануне Дня независимости Украины, который в этой стране празднуется 24 августа. Байден поздравил украинского главу с предстоящим праздником.

«Я горжусь тем, что сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры Украины», — отметил американский лидер.

Как уточнил Байден, Киев также получит оборудование для борьбы против дронов, противотанковые ракеты, мобильные ракетные системы и боеприпасы для военных, находящихся на передовой. Кроме того, глава Белого дома напомнил о новых санкциях против Москвы, которые Вашингтон ввел сегодня в отношении почти 400 юридических и физических лиц.

Ранее ИА Регнум сообщало, что США 23 августа планировали объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $125 млн. 9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США выделили Украине пакет военной помощи на сумму $125 млн. В него вошли ракеты для ПЗРК Stinger, многоцелевые радары, ПТРК AT-4, TOW и Javelin, а также боеприпасы к реактивной и ствольной артиллерии.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции, а поставки оружия киевскому режиму лишь подтверждают участие стран НАТО в конфликте.