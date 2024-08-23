Брянск, 23 августа, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Российские военные обезвредили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии в небе над Брянской областью, написал 23 августа глава региона Александр Богомаз.

РИА Новости

В своём Telegram-канале он уточнил, что цель сбили с помощью системы противовоздушной обороны.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — сообщил губернатор.

По данным Богомаза, никто не пострадал, и обошлось без разрушений инфраструктуры. На место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники оперативных и экстренных служб. Глава региона выразил благодарность военным за отражение этой атаки.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ночное время силы ПВО сбили четыре украинских дрона над территорией Белгородской области и три — над территорией Курской области. Днём Минобороны РФ проинформировало, что с 13:00 до 15:30 мск российские военные обезвредили ещё по два БПЛА в Белгородской и Курской областях.

В Курской области беспилотники также перехватывались приблизительно в 12:40 и 16:05 по московскому времени.