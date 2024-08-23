Москва, 23 августа, 2024, 07:17 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили ночью 23 августа в двух регионах России в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщило Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ведомство в своём Telegram-канале уточнило, что их сбили в Белгородской и Курской областях.

«Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области», — отметили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 22 августа Вооружённые силы РФ нейтрализовали над Белгородской областью два беспилотника ВСУ. В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков написал, что украинские войска атаковали восемь населённых пунктов в области. Для ударов они использовали БПЛА и артиллерию.

Целями дронов стали сёла Первое Цепляево и Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, а также сёла Головчино, Безымено и посёлок Горьковский в Грайворонском городском округе. Кроме того, БПЛА ударили по хутору Климовое и селу Байцуры в Борисовском районе.