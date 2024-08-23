Москва, 23 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооружённых сил Украины в небе над Курской областью. Об этом 23 августа сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ киевский режим совершил около 12:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, силы ПВО РФ ночью 23 августа обезвредили в двух регионах России в общей сложности семь беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Четыре дрона сбили в Белгородской области и три над территорией Курской области.

22 августа над Курской областью силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты и два беспилотника. Врио губернатора региона Алексей Смирнов добавил, что также российские военные уничтожили три управляемые авиационные бомбы украинской армии в приграничных районах.

Вечером 21 августа над регионом сбили ракету украинских войск. При этом в области дважды объявляли ракетную опасность — в 23:05 и 23:20 мск, а всего за сутки — 13 раз.