Москва, 23 августа, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили по два беспилотника украинских формирований в небе над Курской и Белгородской областями. Об этом 23 августа сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что российские военные с 13:00 доя 15:30 пресекли попытку Киева осуществить террористические атаки по целям в России беспилотниками самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Курской области и два над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа стало известно, что средства ПВО армии Россиисбили украинский беспилотник над Курской областью. Киевский режим использовал для попытки террористической атаки дрон самолётного типа.

Ранее в этот же день в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО ночью 23 августа в двух регионах России в общей сложности семь беспилотников украинских боевиков. Четыре над территорией Белгородской области и ещё три над территорией Курской области.