Вашингтон, 12 августа, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Власти США в частном порядке обсуждают с Украиной возможность использования дальнобойных баллистических ракет для ударов по российским военным базам. В этом признался журналистам заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель.

Zuma\TASS

На вопрос, не пора ли «развязать украинцам руки» в использовании ракет ATACMS для атак на военные объекты РФ, чиновник не стал отрицать, что разговоры об этом уже ведутся.

«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнёрами», — сказал Патель, уточнив, что позиция Белого дома в этом вопросе осталась без изменений.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника главы киевского режима написала, что Украина на фоне атаки на Курскую область попросила США разрешить ей атаковать российские авиабазы дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Киев полагает, что это позволит ВСУ закрепиться на части Курской области.

6 августа ВСУ совершили попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Российские военные отбили атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинских военных масштабной провокацией. Глава государства отметил, что ВСУ обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для ударов.

США не разрешают Украине использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, но это может измениться, заявила в июле заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Запад разрешил украинским войскам наносить удары американскими ракетами по Белгороду, но не дальше, информировал 5 августа представитель группировки ВСУ «Харьков» Виталий Саранцев.