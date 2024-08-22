Вашингтон, 22 августа, 2024, 23:48 — ИА Регнум. Атаки ВСУ на Курскую область с использованием американского оружия не противоречат политике США, заявила 22 августа журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

Так она прокомментировала нападение украинской армии на указанный российский регион и применение там вооружений, переданных Киеву Вашингтоном. Выступление заместителя пресс-секретаря транслировал телеканал C-SPAN.

Сингх утверждает, что речь идёт о контрударах, наносящихся якобы для «защиты». Вместе с тем она отметила, что у США остались вопросы к властям Украины о целях атаки на Курскую область, несмотря на соответствующее заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным зайти вглубь территории региона и остановили противника в приграничных районах.

19 августа глава киевского режима заявил, что целью нападения ВСУ на Курскую область является создание некой «буферной зоны». Он призвал Запад ускорить поставки вооружений для украинской армии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Киев никогда бы не решился на нападение на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США. Руководитель российского ведомства также назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления Вашингтону по поводу этой атаки.