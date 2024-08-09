Вашингтон, 9 августа, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Украина на фоне вылазки ВСУ в Курскую область попросила США разрешить ей атаковать российские авиабазы дальнобойными американскими ракетами ATACMS. Об этом 8 августа сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного советника главы киевского режима.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Журналисты отмечают, что Киев хочет бить по объектам, которые Россия использует для ответных ударов по украинским военным. Украина считает, что это позволит её армии закрепиться на части территории Курской области.

Источник из окружения главы киевского режима уточнил, что Киев хочет использовать эту ситуацию в качестве рычага давления на Россию на переговорах.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Он также подчернул, что Украина якобы не уведомляла Вашингтон о своих планах.

Представитель ведомства отметил, что нападение ВСУ на Курскую область не нарушает ограничений США на использование американского оружия. При этом Миллер отказался отвечать, использовали ли украинские военные в рамках указанной вылазки вооружение, поставленное Киеву американской стороной.