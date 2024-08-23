Волгоград, 23 августа, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Дорога к ИК-19 в Волгоградской области перекрыта, к зданию стягивается всё больше силовиков, пишет RT.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Возможно, готовятся к штурму», — сообщил канал.

Жители Суровикино в Волгоградской области также сообщают о звуках стрельбы, криках и лае собак.

Также появилась информация о том, что незадолго до этого в городе начали глушить связь.

Ранее, 23 августа, группа заключённых во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники несколько сотрудников ФСИН. По предварительно информации, один из них убит. На место прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

По информации источников, нападавших было как минимум трое. Они потребовали $2 млн, вертолёт и возможность вылететь из России через границу с Грузией.

Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

По факту захвата заложников Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Власти региона сообщили, что в больницу поступили четверо пострадавших. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, два — в средней степени тяжести.