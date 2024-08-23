Волгоград, 23 августа, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии после захвата заложников в исправительной колонии строгого режима №19 в Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщили власти региона.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В больницу поступили четыре пострадавших. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, два — в средней степени тяжести. В районной больнице проводятся операции», — приводятся слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Telegram-канале региональной администрации.

Для оказания помощи в Суровикинский район прибыли две хирургические бригады из областного центра, одна хирургическая бригада из Калачёвской ЦРБ и три бригады скорой помощи из территориального Центра медицины катастроф. Также для эвакуации пострадавших привлекли вертолёт «Ансат».

Медикаментов, компонентов крови и перевязочных материалов достаточно, подчеркнул Бочаров. Оказание помощи пострадавшим под контролем.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники несколько сотрудников ФСИН. Предварительно, один из них убит. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).