Курск, 23 августа, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Украинские формирования не дают вывести в безопасную зону бойцов, взятых в плен российскими военными на курском направлении. Об этом 23 августа сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Павел Лисицын/РИА Новости

По его словам, взять пленных — это полдела, гораздо труднее вывести их с линии боевого соприкосновения.

«Противник всё время обстреливает и делает всё для того, чтобы эти пленные не дошли у нас непосредственно до зоны, где они будут в безопасности», — сказал он.

Алаудинов уточнил, что бойцы спецназа «Ахмат» уже взяли в плен семь-восемь украинских военных, двое из которых получили ранения, их отправили в госпиталь.

Как ранее передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России за неделю взяли в плен 29 украинских военных.

Алаудинов 21 августа сообщил, что украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, о чём свидетельствует множество полученных фотографий.

Алаудинов отметил, что украинских бойцов, когда они попадают в плен, выдают данные в мобильных телефонах. По его словам, там бывает столько информации, что иногда вызывает удивление, как можно такие вещи фиксировать.