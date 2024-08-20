Курск, 20 августа, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области. Доказательством тому служат множество фотодокументов. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Станислав Красильников/РИА Новости Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов

«Я получил огромное количество фотографий, на которых я увидел мирных жителей, которые просто расстреляны в упор, в голову, в затылок. И эти все мирные жители, к сожалению, погибли», ― рассказал Алаудинов в видеообращении, опубликованном 19 августа в Telegram-канале.

Он выразил соболезнования их родным и близким и пообещал отомстить за погибших.

Также он сообщил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) использовали детей и преподавателей детского дома в Курской области в качестве щита. По его словам, подразделения украинской армии заселились на первом этаже детдома, а сотрудников и воспитанников загнали на второй этаж.

«Точно такая же картина по всему периметру, где они зашли», — добавил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. По данным Минобороны России на 19 августа, ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли до 3800 военнослужащих.

Митрополит Курский и Рыльский Герман 14 августа сообщил, что боевики ВСУ разрушили Вознесенский храм-часовню в Глушковском районе Курской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что взятые в плен в Курской области боевики ВСУ признаются: они получили команду расстреливать мирных жителей региона в случае сопротивления. Она также отметила, что Киев атаками на Курскую область не добился своей цели отвлечь силы РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины.

Сотрудники Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных ВСУ в Курской области, ведут работу с местными жителями. Они собирают доказательства и фиксируют показания свидетелей, жители региона рассказывают, как им пришлось спешно покидать свои дома.

Житель курского села Мартыновка Виталий Скибин рассказал, что смог спастись от расстрела, которым угрожали украинские военные, благодаря своей бабушке. Пенсионерка освободила связанного боевиками ВСУ внука и сказала ему убегать.