Москва, 20 августа, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Бойцов Вооружённых сил Украины, попадая в плен в Курской области, выдаёт информация в мобильных телефонах. Об этом 20 августа заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Иван Шилов ИА Регнум

«В телефонах бывает столько информации, что мы иногда дивимся, как можно такие вещи фиксировать. <…> Получилась такая картина, что они сами себя сдали», — заявил генерал-майор в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, попадая в российский плен, украинские военные сразу «становятся» поварами, водителями и находят другие мирные профессии, однако бойцов ВСУ выдаёт информация, полученная с их GoPro, камер и мобильных телефонов.

Как передавало ИА Регнум, Алаудинов заявил 20 августа, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области. Российские военные на этом направлении уничтожили основные ресурсы украинской армии, которые были для продвижения, а также передовые эшелоны. Генерал-майор уточнил, что в число иностранных наёмников в рядах ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области, вошли военнослужащие подразделений НАТО.

Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области. Об этом свидетельствует множество полученных фотографий, отметил он.

ВСУ предпринимают попытки атаковать Курскую область начиная с 6 августа. Российские военные становили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь российской территории. С момента начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военных.