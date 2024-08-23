Варшава, 23 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. В Польше заочно арестовали бывшего главу правительственного агентства стратегических резервов (RARS) Михала Кучмеровского по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом 23 августа сообщило издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

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По данным Польского агентства печати (РАР), чиновник, награждённый главой киевского режима Владимиром Зеленским орденом «За заслуги», проходит фигурантом по делу о реализации гранта Евросоюза в размере 114 млн евро на поставку генераторов для нужд Украины. Согласно данным следствия, при проведении закупок подозреваемый отдавал предпочтение определённым компаниям.

За чиновника активно заступается экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий. По мнению политика, Кучмеровский создал «эффективный хаб», благодаря которому помощь Украине могла быстро дойти туда, где она больше всего нужна, а RARS стала центром реальной поддержки Киева. Он напомнил, что именно за эти заслуги Кучмеровский получил орден от Зеленского.

На данный момент местонахождение чиновника неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 25 июля заявила о том, что страны Европейского союза столкнутся с ростом организованной преступности и терроризма из-за поставок западного оружия на Украину. Речь идёт о последствиях неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе, которые могут оказаться гораздо серьёзнее тех, что постигли Европу после серии вооружённых конфликтов в бывшей Югославии.

В феврале стало известно, что Пентагон возбудил более 50 уголовных дел в связи с нарушениями, возникшими при поставках оружия на Украину. Как сообщил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, нарушения происходили в том числе с участием подрядчиков американского оборонного ведомства. В делах фигурируют коррупция, мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, нецелевое использование средств.

В ноябре прошлого года командиры в украинском Чернигове на закупках генераторов для воинских подразделений украли около $1 млн. Должностные лица воинской части заключали с поставщиками дополнительные соглашения и при этом существенно меняли условия договора. В результате было закуплено меньше генераторов, чем требовалось.