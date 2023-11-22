Чернигов, Украина, 22 ноября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Около $1 млн украли командиры в украинском Чернигове на закупках генераторов для воинских подразделений. Об этом министерство обороны Украины сообщило в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА Регнум

Аудит выявил ряд нарушений почти на 40 млн гривен в одной из воинских частей в Черниговской области. В отношении командира части и других лиц начато уголовное производство.

«Самое масштабное из четырёх нарушений — безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 млн гривен убытков», — говорится в сообщении.

Указанный размер ущерба соответствует примерно $1 млн. Должностные лица воинской части заключали с поставщиками дополнительные соглашения и при этом существенно меняли условия договора. В результате было закуплено меньше генераторов, чем требовалось.

Отмечено также, что закупленное оборудование держали на складах. Военные получили только 15% генераторов. При этом должностные лица части пытались помешать аудиторской проверке.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские военные жаловались на командование, которое отправляет больных бойцов на передовую, чтобы не тратить деньги на их лечение. В боевых батальонах, по их словам, есть люди на костылях и те, кому нужна операция.

Сообщалось также, что из-за крайне высокого уровня коррупции украинские войска испытывают нехватку боеприпасов. Контроля за использованием западного оружия нет, в результате продукция военного назначения попадает на чёрный рынок, отмечал знакомый с ситуацией источник.