Вашингтон, 24 февраля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Пентагон возбудил более 50 уголовных дел в связи с нарушениями, возникшими при поставках оружия на Украину, сообщило агентство Вloomberg.

(сс) Senior Airman Stephani Barge/U. S. Air Force

Как сообщил генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, нарушения происходили в том числе с участием подрядчиков американского министерства обороны.

Пока обвинения никому не предъявили. В делах фигурируют коррупция, мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, нецелевое использование средств.

«Мы не предъявляли никаких обвинений, хотя ситуация вполне может измениться в будущем», — заявил Сторч.

Как сообщало ИА Регнум, Сторч 11 января обнародовал доклад о том, что американское министерство обороны должным образом не контролировало поставки оружия Киеву. Так, американские военные чиновники не смогли отчитаться за отправку 40 тысяч единиц оружия — ПЗРК, дронов-камикадзе, приборов ночного видения.

По этому поводу сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что эта информация его шокировала, поскольку военные не смогли отчитаться более чем за половину помощи Украине. Он высказал мнение, что отправить Украине ещё $60 млрд было бы ошибкой.

В прошлом году в конце апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о попадании большого количества оружия, получаемого Киевом от НАТО, в руки террористов. Это опасно, и не только для стран Европы, но и для всего мира. Кроме того, сам факт поставок оружия Киеву продлевает вооружённый конфликт.