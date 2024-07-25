Нью-Йорк, США, 25 июля, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Страны Европейского союза столкнутся с ростом организованной преступности и терроризма из-за поставок западного оружия на Украину. Об этом 25 июля заявила экс-глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

ИА Регнум Карин Кнайсль

«Европе придётся столкнуться с последствиями неконтролируемого рынка оружия в Восточной и Центральной Европе… Это будет означать рост организованной преступности и терроризма», — указала она в ходе выступления в качестве докладчика на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН).

По её словам, последствия могут оказаться гораздо серьёзнее тех, что постигли Европу после серии вооружённых конфликтов в бывшей Югославии.

Также Карин Кнайсль обвинила европейских политиков, выступающих за увеличение потока оружия на Украину, в том числе транзитом через другие страны, в отсутствии стремления исправить ситуацию. Она подчеркнула, что дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса из стран ЕС принимает только Турция.

Как передавало ИА Регнум, в январе генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч в своём докладе указал, что минобороны США не смогло должным образом осуществить обзор за поставки оружия на Украине. По его данным, военные чиновники не смогли отчитаться за отправку почти 40 тысяч единиц оружия на сумму свыше $1 млрд.

Ранее экс-глава Министерства обороны России Сергей Шойгу предупреждал, что передаваемое Киеву западное вооружение попадает на чёрный рынок, а затем в руки террористов. Президент России Владимир Путин также подчёркивал, что у Москвы есть данные об утечках западного оружия с Украины.