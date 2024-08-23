Мадрид, 23 августа, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обеспокоен возможным сокращением военной помощи Украине со стороны Германии. Он заявил об этом 23 августа на международной конференции в Испании, которую транслировали на странице политика соцсети X.

Alberto Ortega/Global Look Press Жозеп Боррель

По словам главы евродипломатии, Берлин поддерживает Киев гораздо больше других стран ЕС, включая Францию.

«Поэтому вызывает сильное беспокойство объявление о том, что Германия сократит военную поддержку [Киева] в ближайшие годы», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) 17 августа написала, что у Германии, согласно планируемому бюджету, нет средств для оказания новой помощи Украине. Журналисты издания отметили, что это произошло из-за решения ведомства канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласно которому дополнительные заявки от минобороны больше не будут утверждать.

Позднее в этот же день британское издание UnHerd написало, что Берлин может перестать оказывать помощь Киеву из-за появившихся данных о причастности последнего к подрывам газопроводов «Северный поток».

Шольц 19 августа заявил, что Германия — это самый сильный сторонник Украины в ЕС и она намерена сохранить такой уровень поддержки. Канцлер ФРГ также указал на то, что ранее Берлин и другие страны «Группы семи» приняли решили предоставить Киеву кредит в 50 млрд евро для закупки оружия в больших масштабах.