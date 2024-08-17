Берлин, 17 августа, 2024, 12:13 — ИА Регнум. У Германии нет средств для новой помощи Украине, согласно планируемому бюджету. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAZ) со ссылкой на письмо главы минфина ФРГ Кристиана Линднера министру обороны Борису Писториусу и главе МИД Анналене Бербок.

Philipp Schulze/Global Look Press

Отмечается, что причиной этого стало решение ведомство канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласно которому дополнительные заявки от минобороны больше не должны утверждаться. При этом та военная техника, которая была ранее одобрена, будет доставлена на Украину.

«Запрет уже действует. Для Украины ситуация, вероятно, скоро ухудшится, потому что запланированная военная поддержка должна быть сокращена почти вдвое в следующем году, а затем переплавлена до менее чем десятой части от сегодняшних объёмов денежных средств (для помощи Украине) в 2027 году», — говорится в публикации.

По словам правительственного источника, Германия достигла момента, когда Берлин больше не может давать обещания Украине касаемо военной поддержки. Так, на 2026 год запланировано всего три млрд евро на помощь киевскому режиму, на 2027 и 2028 годы по 500 млн евро.

Как передавало ИА Регнум, 10 августа немецкий политик Сара Вагенкнехт призвала немецкие власти прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине.

Из отчёта МИД ФРГ, опубликованного 19 января, следует, что с начала СВО Германия выделила на помощь Украине почти €28 млрд. Средства направили на обширную программу помощи зимой, на поддержку украинских беженцев, борьбу с военными преступлениями, гуманитарную помощь и разминирование.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов считает, что это решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. По его словам, вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины начнут и другие страны Евросоюза.