Лондон, 17 августа, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Берлин может перестать оказывать помощь Украине из-за появившейся информации о причастности киевского режима к подрывам «Северных потоков». Об этом говорится в публикации британского издания UnHerd.

РИА Новости / Алекс Макнотон

«Вместо того чтобы ослабить Россию, он (подрыв «Северных потоков». — Прим. ред.) вполне может подорвать немецкую поддержку Украины», — сказано в тексте.

Вместе с тем отмечается, что те политические силы, которые выступают против поддержки киевского режима, включая «Альтернативу для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт», на данный момент переживают подъём.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа стало известно, что у Германии нет средств для новой помощи Украине, согласно планируемому бюджету.

Отмечалось, что причиной этого стало решение ведомства канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласно которому дополнительные заявки от минобороны больше не должны утверждаться. При этом та военная техника, которая была ранее одобрена, будет доставлена на Украину.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов считает, что это решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. По его словам, вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины начнут и другие страны Евросоюза.

15 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщило, что идея взорвать российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ. Но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и внёс свои коррективы в разработанный план.