Оперштаб Кубани: в порту Кавказ ликвидируют последствия атаки ВСУ
Краснодар, 23 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на морской порт Кавказ, сообщил 23 августа оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на информацию Минтранса России.
«В порту введён особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — говорится в публикации оперштаба Кубани в Telegram-канале.
Работу Керченской паромной переправы приостановили на время устранения последний атаки. Для проезда в Крым на автомобиле рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом.
Как передавало ИА Регнум, ВСУ 22 августа нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту Кавказ. Для борьбы с огнём в том числе привлекли пожарный поезд.
В ходе атаки украинских войск пропал без вести один человек. По данным на 23 августа, его не нашли, поиски продолжаются.
С атакованного парома спасли 17 человек. Четверых из них госпитализировали, остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.
Полиция Краснодарского края 23 августа начала разворачивать грузовики, идущие в порт Кавказ. Посты поставили в 13 км от объекта, рядом есть накопительная площадка для фур.
Ответственность за атаку на порт взяли Военно-морские силы Украины. Спикер ведомства Дмитрий Плетенчук 23 августа заявил, что Киев считает этот объект одним из важных элементов российской логистики.