Краснодар, 23 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудники экстренных служб продолжают ликвидировать последствия атаки ВСУ на морской порт Кавказ, сообщил 23 августа оперативный штаб Краснодарского края, ссылаясь на информацию Минтранса России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В порту введён особый режим. Силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов», — говорится в публикации оперштаба Кубани в Telegram-канале.

Работу Керченской паромной переправы приостановили на время устранения последний атаки. Для проезда в Крым на автомобиле рекомендуется воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 22 августа нанесли удар по железнодорожному парому с топливными цистернами в порту Кавказ. Для борьбы с огнём в том числе привлекли пожарный поезд.

В ходе атаки украинских войск пропал без вести один человек. По данным на 23 августа, его не нашли, поиски продолжаются.

С атакованного парома спасли 17 человек. Четверых из них госпитализировали, остальные пострадавшие получают помощь амбулаторно.

Полиция Краснодарского края 23 августа начала разворачивать грузовики, идущие в порт Кавказ. Посты поставили в 13 км от объекта, рядом есть накопительная площадка для фур.

Ответственность за атаку на порт взяли Военно-морские силы Украины. Спикер ведомства Дмитрий Плетенчук 23 августа заявил, что Киев считает этот объект одним из важных элементов российской логистики.