Киев, 23 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Военно-морские силы Украины взяли на себя ответственность за удар по железнодорожному парому в порту Кавказ в Краснодарском крае. Об этом 23 августа заявил спикер ведомства Дмитрий Плетенчук.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики», — приводит его слова «Украинская правда».

Как передавало ИА Регнум, 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту Кавказ. Для тушения огня туда направили пожарный поезд.

Позднее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что паром затонул. Очагов возгорания на территории самого порта не было. Специалисты установили боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что спасли 17 членов экипажа судна. Также отмечалось, что местонахождение одного человека остаётся неизвестным, поиски продолжаются. Минтранс ввёл особый режим в порту.