Москва, 22 августа, 2024, 14:08 — ИА Регнум. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины потеряли более 300 военных на курском направлении, сообщило 22 августа Министерство обороны России.

Yevhen Lubimov/Global Look Press

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка», — сообщило ведомство.

Российские военные на этом направлении уничтожили 20 боевых бронированных машин, одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, за всё время боевых действий на курском направлении потери ВСУ составили 4700 военнослужащих. ВС России за время боёв на этом направлении уничтожили 68 украинских танков и 336 боевых бронированных машин.

Как сообщало22августа ИА Регнум, российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сёл Комаровка и Малая Локня в Курской области. Российские бойцы за сутки сорвали атаки ВСУ в направлении населённых пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов сообщил об уничтожении американского танка Abrams украинской армии на территории приграничного района Курской области.