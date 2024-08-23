Курск, 23 августа, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Военные спецназа «Ахмат» российской армии уничтожили две группы украинских формирований в приграничных районах Курской области. Об этом 23 августа сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Миноброны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

MOD Russia/Global Look Press

«Противник всё больше и больше резервов закидывает на нашем направлении. У меня ребята только что уничтожили две группы, заброшенные противником», — заявил он в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

Алаудинов уточнил, что также военнослужащие спецназа «Ахмат» взяли в плен украинского боевика, которого пообещал позднее показать. За сегодняшний день было уничтожено действительно очень много живой силы противника, добавил генерал-майор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа Алаудинов рассказал, что российские военные уничтожили FPV-дроном за 60 тыс. рублей французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale украинских формирований, стоимость которого составляет 8 млн евро. По его словам, ЗРК уничтожили при попытке ВСУ перехватить российские вертолёты, наносившие удары в районе Мартыновки.

Командир спецназа «Ахмат» 21 августа сообщил об уничтожении американского танка Abrams украинской армии в приграничном районе Курской области. По его словам, также было уничтожено ещё порядка 10 единиц военной техники противника.

Военные группировки войск «Север» 22 августа уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» станцию радиоэлектронной разведки «Пластун» украинских войск в приграничном районе Курской области. Кадры объективного контроля подтвердили поражение цели.