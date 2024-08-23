Киев, 23 августа, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Киевский режим намерен пригласить представителя России на новую конференцию по Украине. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью India Today.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Глава офиса президента Украины Андрей Ермак

По его словам, план урегулирования будет выработан по итогам первой конференции, которая прошла в июне в Швейцарии.

«Да, будет возможно пригласить представителя России и представить этот план», — заявил Ермак.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа Ермак заявил, что нужно как можно скорее завершить конфликт на Украине. По его словам, Киев ожидает, что на предстоящем саммите в одной из стран Глобального Юга появятся предпосылки для прекращения боевых действий.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил о готовности Москвы возобновить мирные переговоры, если Киев выведет войска с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и откажется от планов по вступлению в НАТО.

Помощник президента России Юрий Ушаков19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на данном этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от обстановки на поле боя. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоров быть не может.

Первый «мирный» саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей РФ на мероприятие не пригласили, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для Москвы. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемый «мирный» план Зеленского.