Баку, 19 августа, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин чётко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения ВСУ в Курскую область не может быть речи. Об этом 19 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

РИА Новости/БелТА

«Президент об этом очень чётко сказал… После того как началось вторжение на территорию Курской области, ни о каких переговорах речи быть не может», — отметил Лавров.

Он также обратил внимание на слова Путина о том, что Россия, безусловно, даст оценку этой ситуации позже.

Министр назвал слухами информацию о «скрытых контактах» России и Украины при посредничестве Катара и Турции. По его словам, такие сообщения идут в развитие неприемлемой для Москвы конференции в Швейцарии.

Как ранее передавало ИА Регнум, Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский никогда бы не решился на нападение на Курскую область без поручения Вашингтона. Он назвал детским лепетом постоянно меняющиеся заявления США на эту тему.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом на данном этапе после его авантюры в Курской области. Он напомнил, что российские мирные предложения не аннулированы и ситуация будет зависеть в том числе и от ситуации на поле боя.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3800 человек. Также российские военные ликвидировали 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевую бронированную машину, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов.