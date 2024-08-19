Баку, 19 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Россия не будет разговаривать с Украиной на данном этапе после её авантюры в Курской области. Об этом 19 августа заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«На данном этапе, с учётом этой авантюры (в Курской области. — Прим. ИА Регнум), разговаривать мы не будем», — приводит его слова Telegram-канал SHOT.

При этом Ушаков подчеркнул, что мирные предложения России не аннулированы, а продолжительность паузы в возможности переговорного процесса будет зависеть от ситуации, в том числе на поле боя.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

Минобороны РФ 18 августа проинформировало, что украинская армия за сутки потеряла более 300 военных в Курской области. За всё время боевых действий на этом направлении ВСУ лишились свыше 3460 военных и сотни единиц техники, включая 50 танков, пять установок ЗРК и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня.

14 июня президент России Владимир Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Он напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений, однако пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Киева нет.