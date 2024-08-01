Вашингтон, 2 августа, 2024, 00:15 — ИА Регнум. Необходимо как можно скорее для достижения справедливого мира завершить конфликт на Украине, заявил 1 августа в интервью агентству Bloomberg руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

Адміністрація Президента України Андрей Ермак

«Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий», — добавил он.

Глава офиса Зеленского ожидает, что на предстоящем саммите в одной из стран Глобального Юга, возможно на Ближнем Востоке, появятся предпосылки для прекращения боевых действий.

Ермак пояснил важность участия во встречи Китая. По его мнению, Пекин способен оказать влияние на Москву.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля президент РФ Владимир Путин отмечал, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников. Он вновь подчеркнул, что Россия всегда выступала за переговоры и никогда от них не отказывалась. Также глава государства исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России. Он напомнил, что Москву уже не раз обманывали. Так было, в частности, со Стамбульскими соглашениями, когда Россия согласилась отвести войска от Киева.

Путин 14 июня в очередной раз заявил о готовности России к переговорам по Украине. Президент назвал условия для их возобновления: полный вывод ВСУ из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена антироссийских санкций. Кроме того, в международных договорах должен быть закреплён статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ.

«9 Мая» в ходе специальной военной операции наступит обязательно, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.