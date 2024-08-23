Вашингтон, 23 августа, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 23 августа проведёт встречу с представителями Государственного департамента США.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Недавно состоялась встреча с коллегами из Белого дома, а завтра состоится встреча с представителями Госдепа», ― заявил журналистам 22 августа дипломат.

По словам посла, в настоящее время контакты с американской администрацией в целом носят лишь эпизодический характер. Он подчеркнул, что очные встречи с дипломатами посольства бойкотируются.

«Если они и происходят, то в основном для того, чтобы чиновники Белого дома или Госдепа смогли вручить нам очередной демарш и отчитаться об этом перед своим руководством», ― пояснил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 июля заявил, что Россия и США находятся в стадии глубокой конфронтации. Он добавил, что пока что предпосылок для нормализации отношений в Кремле не видят.

Песков отметил, что России удаётся находить точки соприкосновения с американским руководством, взаимодействие идёт по линии военных дипломатов. Однако у России теперь более трезвая позиция в отношении Запада, добавил спикер Кремля.

Антонов 23 августа заявил, что США в ходе диалога с Россией по стратегической стабильности, с одной стороны, протягивают руку, а с другой — «держат кинжал за спиной». По его словам, чтобы начать серьёзный разговор, предполагающий какие-то соглашения, Вашингтону необходимо прекратить свою враждебную политику в отношении РФ.

Аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон 31 июля заявил, что правительству Соединённых Штатов Америки следует пересмотреть отношения с Россией. Он подчеркнул, что нынешняя политика американского правительства способствует увеличению рисков катастрофической ядерной эскалации.